¡Se hace justicia! Caen presuntos responsables del asesinato del mayor Juan Carlos Amaya en «La Linda» de Sonsón

Resumen: La Policía Nacional a través de la Operación Lanza de Honor fue capturado alias “Manchas”, coordinador de la estructura criminal Oliverio Isaza Gómez del Ejército Gaitanista de Colombia y presunto responsable del homicidio del entonces capitán, ascendido póstumamente a mayor, Juan Carlos Amaya Méndez, asesinado el 9 de junio de 2025 en Sonsón, Antioquia .

La Policía Nacional a través de la Operación Lanza de Honor fue capturado alias “Manchas”, coordinador de la estructura criminal Oliverio Isaza Gómez del Ejército Gaitanista de Colombia y presunto responsable del homicidio del entonces capitán, ascendido póstumamente a mayor, Juan Carlos Amaya Méndez, asesinado el 9 de junio de 2025 en Sonsón, Antioquia.

La captura de alias “Manchas” se produjo en Puerto Boyacá (Boyacá); se conoció que el individuo se encargaba de recaudar el dinero producto de extorsiones a comerciantes y ganaderos, así como de realizar acciones terroristas en contra de la Fuerza Pública y sicariato en contra de habitantes de los municipios de Puerto Triunfo, Puerto Berrío y Puerto Boyacá en el Magdalena Medio.

En esta acción policial, fueron capturados en Doradal (Antioquia) alias “Ana María” y en Bogotá alias “Kevín”, encargados de coordinar el recaudo de las rentas criminales y de adelantar tareas de seguimiento a la Fuerza Pública y reclutamiento de integrantes para esta estructura.

En el procedimiento fue neutralizado alias “Cristian”, criminal que había viajado a Ecuador posterior al homicidio del oficial y retornó a Remedios (Antioquia), donde se encontraba realizando actividades criminales en este departamento. Estas capturas representan un resultado contundente en la lucha contra las estructuras criminales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en esta región del país.

Asimismo, constituye un avance en el esclarecimiento del homicidio del oficial, cuya muerte generó rechazo nacional y solidaridad con su familia.

La Policía Nacional reitera su compromiso de garantizar la tranquilidad de los colombianos y llevar ante la justicia a los responsables de hechos violentos contra la Fuerza Pública y la ciudadanía.

“Con esta captura cumplimos un compromiso de honor con la familia del mayor Juan Carlos Amaya Méndez y con todos los colombianos. Ningún crimen contra nuestros policías quedará en la impunidad”, manifestó el General William Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional.

En contexto: ¡Atención, por la espalda! Asesinaron a un capitán de la policía en corregimiento de Sonsón

Asesinado por la espalda cuando se duchaba

El ascendido de manera póstuma mayor Juan Carlos Amaya Méndez fue asesinado por la espalda en hechos ocurridos la noche del lunes 9 de junio de 2025 en la zona rural del corregimiento La Linda, municipio de Sonsón, en el Oriente antioqueño. El oficial y su equipo adelantaban operaciones en una finca del sector.

Hacia las 8:30 de la noche, los uniformados detectaron la presencia de por lo menos ocho sujetos armados que se movilizaban en motocicleta y que, al parecer, intentaban ingresar al lugar haciéndose pasar por policías.

Uno de los agentes habría alertado a sus compañeros, generando una rápida reacción ante la inminente amenaza. Sin embargo, el, en ese momento, Capitán Amaya se encontraba en la ducha, aparentemente sin percatarse del peligro. La situación desencadenó un enfrentamiento armado entre los policías y los presuntos delincuentes.

Durante el intercambio de disparos, uno de los uniformados intentó cubrir a sus compañeros, lo que permitió que varios lograran huir en busca de refugio. En medio del tiroteo, el Capitán Amaya recibió un impacto de bala por la espalda, falleciendo en el lugar de los hechos.