Se gozaron a Greeicy Rendón en Instagram por su diseño de sonrisa y ella contestó

La hermosa artista Greeicy Rendón compartió esta mañana una foto en su Instagram donde aparecía muy sonriente, pero una internauta le comentó a cerca de su diseño de sonrisa, lo que provocó una oleada de comentarios.

“La vida sigue como si nada, no pierdas tiempo porque se acaba” fue el título que la cantante eligió para esta foto donde se la ve super feliz.

Una usuaria le comentó “Divina greicy pero ese diseño de sonrisa 🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️ que miedito” a lo que ella le respondió “mejoooorrrr así la gente me tiene un poquito más de miedo!”.

La bella artista no así que se deja achantar por ninguna opinión ajena. Así como comentarios negativos, también recibió algunos muy positivos como éste: “Verte sonreír, me hace sonreír, verte feliz, me hace feliz, Greey si algún día te sientes mal por un problema o algo nunca olvides que millones de personas te quieren y te aman, por tus valores, amor para dar y esa energía positiva con la que mantienes. Ídola eres la mejor”