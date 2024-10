Se fue Mr.Black de Colombia a USA y sorprendió a sus fans con la decisión pero lo más importante se va con su «Green Card».

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Tener una Tarjeta Verde o Green Card (conocida oficialmente como Tarjeta de Residente Permanente (PDF, 5.72 MB)) le permite vivir y trabajar permanentemente es la felicidad que ahora Mr. Black y su esposa Yuranis León comparten al partir de Colombia rumbo a USA.

Así es, este domingo 7 de abril, las redes dieron cuenta que «el Rey de la Champeta» quien puso a bailar al país con «El Serrucho» y su esposa decidieron buscar nuevos horizontes además de oportunidades fuera del país. En redes su esposa admitió que no fue fácil tomar esta decisión. «Seguramente si me hubiera preparado para este momento no hubiese sido capaz de dar el paso, sé que esto es solo un hasta luego para abrir puertas grandes, llenas de éxito, desde cero sin ningún miedo. No es fácil dejar una vida para ir en busca de una mejor, pero sé que de esto DIOS nos trae bendiciones por montón». Expresó Yuranis quien también es artista del género la cual fue la que hizo un video de su partida.

Por qué se va Mr. Black el Presidente

De acuerdo a lo que ha dado entender para el artista «los artistas de la vieja guardia deben reinventarse ante tanta competencia y artistas que combinan géneros musicales«. Black ahora emprende esta nueva vida con un concierto el 25 de mayo en Miami al lado de otros artistas. Precisamente, compartió en una de las historias de instagram «su primera vez manejando solo en USA llenado a un estudio» donde Yurani le expresa que ella «está a su lado y será su waze». Con nervios dijo él recuerda que con ella aprendió a manejar la primera vez «para adelante y atrás». «Vamos mi gente y a la mano de Dios» Mr. Black inicia una nueva vida en USA. La idea es poder estar actualizado con productores musicales en la Capital del Sol «donde la Champeta puede ser tan fuerte como el Reggaetón».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de YURANIS LEON (@yuranisleonmrblack)

Lee más noticias del entretenimiento