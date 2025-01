Se fue James y sancionaron al Rayo Vallecano

En la mañana de este lunes, 13 de enero, se conoció que la FIFA sancionó al Rayo Vallecano y la medida es drástica.

El equipo español, de donde salió James Rodríguez hace menos de un mes, tendrá problemas para conformar su nómina.

La FIFA lo notificó de la imposibilidad de fichar nuevos jugadores durante las siguientes tres ventanas de contrataciones.

Para el tema español, eso implica, la presente temporada de incorporaciones de inverno, la de verano a mitad de año y la de invierno a fin de año del 2025.

Sancionaron al Rayo Vallecano

Es decir, hasta junio del 2026 no podría contar con nuevos jugadores en el club que, como quedó claro, no busca títulos, sino, no descender.

Según se ha revelado, el club español tendría deudas relacionadas con solidaridad, no pagadas.

Las deudas del club español serían cercanas a los 100 mil euros, unos 500 millones de pesos colombianos.

El club español podrá apelar la decisión de la FIFA y en caso de no lograr revertir la decisión tendrá que acomodarse con la plantilla que tiene.

Más noticias de Deporte