Se fue de Colombia Lowe León ex de Andrea Valdiri

En medio de pandemia Lowe León y Andrea Valdiri fueron la pareja del entretenimiento, historia que llego al final del 2020 con un embarazo.

Andrea Valdiri y Lowe León fueron lo que en showbiz llaman la pareja «show de Colombia» por la forma que anunciaron su amor, declaración y terminación de un romance que incluyó un embarazo de Adhara Valdiri, hija que quiso reconocer pero la influencer y cantante distancio del artista. Fue una tormentosa relación dijeron los medios y revistas del corazón del país debido a que hasta prueba de paternidad afrontó León, ya que ella consiguió pareja inmediatamente y surgieron comentarios además de ruidos sobre que había la posibilidad que no fuera su hija. Lowe León, cantante de géneros musicales como el pop, cumbia, merengue y salsa fue el que le robó el corazón por varios meses donde ella publicó en redes “¿Quién ha soñado con esto? ¡Los caballeros aún existen! Me tocó uno a mí que me robó el corazón”. Lo que vino después fueron likes, historias y tres meses después un desenlace que muchos no esperaban. A la final la prueba dio un 99.9 % que él era el padre de Adhara y que sería informado por parte de abogados el proceder para que su apellido lo tuviera la niña. Para sorpresa, este fin de semana se dio a conocer que salió del país y se despidió en compañía de su actual esposa Liceth Córdoba con quien tiene un bebé para radicarse en otro continente de acuerdo a sus historias que el instagram de rastreando a los famosos compartió como noticia. En el epilogo Lowe ya cuenta con un millón de seguidores en su instagram y una carrera musical que ha sido apoyada por munchos fans, quienes estuvieron con él siguiendo sus historias. Ahora inicia de acuerdo a sus palabras un nuevo horizonte con el apoyo de mensajes que lo felicitan y otros fuertes como: «Tanto que jodio Abdrea Valdiri por la niña para venir a irse para otro país y no responder«. El misterio de dónde estará según los internautas es España, ya que lo vieron «llegando a Madrid el 11 agosto». Por el momento en sus redes esta colgado el video de una nueva canción con la frase: Músico, poeta, loco y algo más. “Mi manera de ser”. Que da pie a una letra en la que le desea lo mejor a alguien y que ahora vive un nuevo sentimiento.

SE FUE LOWE LEÓN DE COLOMBIA EN BUSCA DE NUEVOS HORIZONTES

LA HISTORIA DE AMOR DE LOWE Y ANDREA VALDIRI

EL NUEVO LOWE LEÓN «MI MANERA DE SER»

