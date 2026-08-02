Resumen: Las primeras versiones en el lugar de los hechos sugieren que la motocicleta se quedó sin frenos, imposibilitando al conductor realizar cualquier maniobra evasiva

¡Se fue contra unas barandas! Motociclista murió tras quedarse sin frenos y estrellarse en el barrio Enciso

Minuto30.com .- La accidentalidad sigue cobrando vidas en las empinadas calles de Medellín. Este domingo, un motociclista perdió la vida de manera trágica en el barrio Enciso, ubicado en el centro-oriente de la ciudad, luego de chocar violentamente contra un muro y unas barandas de contención. La principal hipótesis del siniestro apunta a una fatal falla mecánica.

El luto vuelve a las vías de la capital antioqueña tras un aparatoso accidente de tránsito que consternó a los habitantes del barrio Enciso. La comunidad, que intentó socorrer a la víctima en los primeros instantes, fue testigo de los angustiantes momentos previos al choque mortal.

Pánico en el descenso: la hipótesis de la falla mecánica

Según los relatos entregados por personas que presenciaron la emergencia, el conductor transitaba en su motocicleta descendiendo por una de las pronunciadas pendientes del sector. De un momento a otro, el hombre habría perdido el control total del vehículo.

Las primeras versiones en el lugar de los hechos sugieren que la motocicleta se quedó sin frenos, imposibilitando al conductor realizar cualquier maniobra evasiva y provocando que terminara estrellándose de frente contra un muro estructural y unas barandas de la vía.

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Muerte instantánea y acordonamiento de la zona

El impacto fue de tal magnitud que el motociclista sufrió lesiones gravísimas. A pesar de la rápida reacción de varios ciudadanos que corrieron a auxiliarlo y se comunicaron de inmediato con la línea de emergencias 123, la víctima falleció en el lugar de los hechos antes de que pudiera ser trasladada a un centro asistencial.

Unidades con funciones de Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín llegaron al sitio, acordonaron la zona y realizaron la respectiva inspección técnica del cadáver. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones formales y el peritaje del vehículo para establecer con exactitud la dinámica del accidente y confirmar si, en efecto, todo derivó de una falla en el sistema de frenado.