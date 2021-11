¿Es oficial?: Se filtran imágenes del set de ‘Spider-Man: No Way Home’ y SpideVerse está cerca

Sigue el furor alrededor de la expectativa por Spider-Man: No Way Home, al parecer, será la última de la saga del héroe interpretado por Tom Holland, pero en las últimas horas se han hecho virales unas imágenes donde están tres Peter Parker.

La trama de esta entrega involucra al multiverso, que es la conexión entre todas las realidades y las diferentes versiones de un mismo ser. Con esto, todo está confirmado para que aparezcan personajes de las trilogías anteriores del arácnido en este largometraje. Aún no se confirma está información, pero lo que sí, es que las imágenes del set se ven muy reales.

En una de las imágenes se pueden ver cómo los tres Peter Parker en un puente, parecido al que se había mostrado alguna vez con Andrew Garfield en una supuesta filtración del set.

En la otra imagen de Spider-Man: No Way Home podemos ver a Charlie Cox, interpretando a Matt Murdock, junto a la tía May, Peter Parker y Happy Hogan.

Este 17 de diciembre se estrena Spider-Man en las salas de cine

Los usuarios en las redes sociales esperan ansiosamente la confirmación del SpideVerse.

