¿Se estaba despidiendo? Los videos que mostrarían a Komanche anunciando su muerte

Resumen: Minuto30 recibió dos clips atribuidos al streamer salvadoreño Komanche, de 30 años, cuya muerte en Monterrey confirmó su representante. En uno habla en tono jocoso de su ansiedad por jugar el próximo GTA y en el otro el audio es difícil de entender. Ninguno confirma que anunciara su muerte, y no se pudo verificar su fecha ni su contexto completo. La Fiscalía de Nuevo León aún no confirma identidad ni causas.

Foto: Instagram de Komanche.

Minuto30 recibió dos clips atribuidos al streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como Komanche, cuya muerte se conoció este lunes. Ninguno de los dos permite afirmar que anunciara su muerte, y no fue posible verificar cuándo se grabaron ni su contexto completo.

Lo que está confirmado sobre su muerte

Komanche, de 30 años, fue encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, Nuevo León (México). La noticia la dio a conocer su representante, Byron Reyes, en Instagram, y después aseguró que ya había hablado con la familia. Medios como El País, El Tiempo y Noticias RCN recogieron la información este lunes 26 de octubre.

Según una periodista local citada por El País, la Policía encontró el cuerpo de un hombre de entre 30 y 35 años sin huellas de violencia, luego de que los vecinos notaran que la puerta de la casa llevaba abierta desde el día anterior. La Fiscalía de Nuevo León no ha confirmado oficialmente la identidad ni las causas del fallecimiento, que siguen sin conocerse.

Reyes se refirió al acoso en redes sociales: «El bullying a cualquier escala no es un juego», escribió. Es una declaración de su representante, no una conclusión de las autoridades sobre lo ocurrido.

Quién era Komanche

Nacido en San Sebastián, San Vicente (El Salvador), el 27 de septiembre de 1996, Komanche comenzó a transmitir en Twitch en 2015 y se consolidó entre 2020 y 2022 con directos de conversación y videojuegos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite, según Infobae. Fue ideólogo y coorganizador de los Squid Craft Games, la competencia de Minecraft inspirada en El juego del calamar, junto a AuronPlay y El Rubius, y participó en la Kings League Américas. Llegó a reunir 1,7 millones de seguidores en Twitch. En enero de 2026 anunció su retiro de esa plataforma y dijo que seguiría transmitiendo en YouTube, Kick y TikTok.

Los dos clips

En ninguno de los dos videos aparecen marca de agua, fecha, título ni cuenta de origen, por lo que Minuto30 no pudo establecer cuándo se grabaron, dónde se publicaron primero ni si los recortes están completos. Tampoco se pudo confirmar de manera independiente que quien aparece sea Komanche.

Primer clip (53 segundos). Un hombre con gorra y audífonos, en lo que parece un set de transmisión, habla a su audiencia y sonríe durante casi todo el video. Lo que se entiende gira en torno a su ansiedad por poder jugar el próximo GTA: dice, en un tono que parece jocoso, que no quiere irse de este mundo sin haberlo jugado.

Segundo clip (15 segundos). Con otra ropa y otro marco de transmisión, el hombre aparece con gesto cansado y dice que lleva muchas horas sin dormir. Al final menciona algo sobre que el «final» se acerca, pero el audio es difícil de entender y sin contexto no es posible saber a qué se refiere: puede ser el cierre de una transmisión larga, de un juego o de otra cosa.

Lo que no se puede concluir

Los recortes no permiten confirmar que se tratara de una despedida o un anuncio de su muerte. Tampoco hay forma de establecer que fueron grabados en los mismos días ni que tengan relación con lo ocurrido en Monterrey. Mientras las autoridades no se pronuncien, presentar esos videos como un aviso sería especulación.

Los últimos mensajes públicos que reportó la prensa

El País, El Tiempo y TN recordaron que su último mensaje en X, del 19 de octubre, decía: «Los días simplemente no mejoran». Telecinco añadió que su última transmisión llevaba por título «Terminando Elden Ring DLC por fin puedo descansar». La prensa ha destacado esos mensajes tras su muerte, pero no se ha establecido una relación entre ellos y las causas del fallecimiento.

Varios creadores de contenido enviaron mensajes de despedida. Ibai Llanos escribió: «Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida», y AuronPlay lo despidió con un mensaje en el que dice que le duele su partida, según Mundo Deportivo y El Tiempo.