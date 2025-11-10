Resumen: La Fiscalía busca una condena ejemplar en este caso, que representa una grave violación a los derechos de la infancia y las mujeres, especialmente en un contexto de abuso de autoridad y confianza.

Se escondía en Vigía del Fuerte: Capturan a mujer acusada de matar a su hijastra de 6 años en Chigorodó

Minuto30.com .- Un atroz caso de violencia doméstica sacude al municipio de Chigorodó, Antioquia. La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de Feminicidio Agravado a una mujer, presunta responsable de la muerte de su hijastra, una niña de solo seis años de edad.

Contexto de Violencia y Dominación

Según las investigaciones judiciales, el crimen ocurrió el pasado 5 de noviembre de 2025 en el barrio El Bosque de Chigorodó. La Fiscalía determinó que la muerte de la menor se produjo en un claro contexto de violencia doméstica, subordinación y dominación, aprovechando la posición de la imputada como cuidadora y figura de autoridad.

Legalización de Captura e Imputación Formal

El proceso judicial avanzó rápidamente. El pasado 8 de noviembre de 2025, un juez de control de garantías de Vigía del Fuerte legalizó el allanamiento y la captura de la mujer, sin que la defensa interpusiera recursos. Posteriormente, se formuló la imputación formal por el delito de Feminicidio Agravado.

La Fiscalía busca una condena ejemplar en este caso, que representa una grave violación a los derechos de la infancia y las mujeres, especialmente en un contexto de abuso de autoridad y confianza.

Aquí más Noticias de Antioquia