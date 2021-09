Fue a pedir una cita médica y se enteró que tenía 4 meses de muerto

Un hombre de 64 años de edad, se sintió enfermo y fue a solicitar una cita médica, para su sorpresa le negaron la atención porque en el sistema figuraba como muerto.

El insólito caso se registró en Cali, en un centro asistencial de la ciudad le informaron que su EPS había generado un reporte de fallecimiento con su cédula por lo que figuraba como suspendido.

Figuraba como muerto desde el 21 de mayo

Familiares le relataron a diferentes medios de comunicación que desde el 21 de mayo aparecía el acta de defunción por lo que de inmediato se dirigieron a la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil para corregir este hecho.

Cuentan que en la entidad les explicaron que había un error de digitación, que habían confundido un solo número de cédula de una persona que había fallecido meses atrás con el número del afectado.

De inmediato iniciaron el trámite que comenzó con un cotejo de huellas para verificar la entidad del hombre para corregir el estado en la entidad y cancelar el acta de defunción, un proceso que según la familia tardará varias semanas en las que el señor no podrá acceder a servicios de salud ni realizar otras diligencias.

El hombre le relató a CM& que esta situación lo ha afectado también económicamente, dijo, “no he podido trabajar por temor que me pase algo, quién me va a atender si estoy muerto, trabajo en un taxi y eso es de riesgo”,

La familia que comparte el drama de este caleño aseguró que quiso compartir su historia para que no se repita con otras personas.

