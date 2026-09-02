Resumen: Un video viral de cámaras de seguridad muestra la agresiva reacción de un robot humanoide en una tienda de tecnología tras ser empujado. La IA de X concluye que el metraje parece auténtico y advierte sobre los riesgos físicos de estos dispositivos.

¿Se «emberracaron» las máquinas? Robot «ataca» a un cliente en Rusia, luego de recibir un empujón

Minuto30.com .- Un inquietante incidente captado por cámaras de videovigilancia (CCTV) en una tienda de tecnología en Rusia ha desatado un intenso debate en las redes sociales. Las imágenes muestran el momento exacto en que un cliente empuja a un robot humanoide que se encontraba en el establecimiento, provocando que la máquina reaccione e intente atacarlo físicamente.

La rápida viralización del clip generó escepticismo entre los internautas, quienes debatieron si se trataba de una genuina falla de programación, una campaña publicitaria o un elaborado video generado por Inteligencia Artificial.

El veredicto de Grok

Ante la avalancha de dudas, varios usuarios en la plataforma X acudieron a ‘Grok’, la inteligencia artificial desarrollada por la misma red social, para auditar la veracidad de las imágenes.

En su análisis, Grok reconoció que la tecnología moderna de generación de video mediante IA ha avanzado al punto de ser casi indistinguible de la realidad. Sin embargo, tras evaluar el clip ruso, la IA determinó que «este parece metraje real de CCTV de una tienda rusa con un humanoide (estilo Unitree)».

De acuerdo con el reporte de la herramienta, las imágenes no presentan los típicos «artefactos» o deformaciones visuales que suelen delatar a los videos creados artificialmente, motivo por el cual varios medios internacionales lo han tratado como un hecho auténtico.

¿Falla técnica, control remoto o reacción genuina?

Aunque el video parece ser real, Grok subrayó que aún no existe una verificación oficial por parte de la tienda o los fabricantes del androide. La inteligencia artificial ofreció dos hipótesis técnicas para explicar el aparente «ataque»: la reacción del robot pudo ser un brusco movimiento automatizado para recuperar el equilibrio tras recibir el empujón, o bien, el dispositivo estaba siendo operado por control remoto por un empleado que decidió devolver la agresión.

Independientemente de la causa, el incidente dejó sobre la mesa una advertencia crucial. Grok enfatizó que, aunque parezcan inofensivos, este tipo de humanoides sí tienen la capacidad de lastimar a una persona, ya que «pesan mucho y tienen motores potentes», lo que convierte cualquier impacto en un riesgo físico real para los humanos.