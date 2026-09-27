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    ¡Se dieron con un árbol! Un muerto y tres heridos deja accidente en la vía Santa Fe de Antioquia Bolombolo

    De acuerdo con el reporte preliminar sobre los hechos, el accidente ocurrió alrededor de las 11:20 a.m. de este domingo 27 de septiembre

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto: Cortesía
    ¡Se dieron con un árbol! Un muerto y tres heridos deja accidente en la vía Santa Fe de Antioquia Bolombolo

    Resumen: La colisión se presentó en el kilómetro 17+500 del corredor vial que comunica a Santa Fe de Antioquia con el corregimiento de Bolombolo, a la altura del sector conocido como La Comia.

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    Minuto30.com .- Las autoridades de tránsito y organismos de socorro de Antioquia atendieron un grave siniestro vial registrado en jurisdicción del municipio de Concordia, emergencia que dejó como saldo fatal la pérdida de una vida y varias personas lesionadas.

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    Foto: Cortesía

    De acuerdo con el reporte preliminar sobre los hechos, el accidente ocurrió alrededor de las 11:20 a.m. de este domingo 27 de septiembre, luego de que los vehículos implicado perdieran el control y terminara colisionando violentamente contra un árbol, ubicado a un costado de la carretera.

    Producto del fuerte impacto frontal, se conoció del fallecimiento de una persona en el lugar de los hechos. Asimismo, otros tres ocupantes resultaron heridos y requirieron atención prehospitalaria y traslado médico.

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    Foto: Cortesía

    La colisión se presentó en el kilómetro 17+500 del corredor vial que comunica a Santa Fe de Antioquia con el corregimiento de Bolombolo, a la altura del sector conocido como La Comia.

    El caso quedó a disposición de las autoridades de tránsito competentes, quienes se desplazaron al punto para restablecer la movilidad, realizar la ïnspección Técnica a cadáver y adelantar las investigaciones necesarias para esclarecer las causas exactas que provocaron este fatal choque.

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    Foto: Cortesía

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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