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Resumen: Unidades de policía judicial asumieron el caso e iniciaron las diligencias correspondientes para remitir el cuerpo a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se determinarán las causas médicas exactas que provocaron la muerte.

Se desvaneció en el bañó: mujer murió en los brazos de su esposo ¿qué pasó?

Minuto30.com .- Un repentino hecho enluta a una familia en el nororiente de Medellín tras confirmarse el fallecimiento de una mujer de 42 años, natural de Carmen de Bolívar, quien perdió la vida luego de sufrir un desmayo súbito dentro del baño de su vivienda mientras recibía asistencia para asearse.

Los hechos en una vivienda de Manrique

La emergencia ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana del lunes 2 de noviembre en un inmueble ubicado Manrique Santa Inés.

Según versiones extraoficiales conocidas, la mujer se encontraba convaleciente debido a un accidente reciente en el que sufrió una grave fractura de fémur, condición médica que le impedía movilizarse por sus propios medios y obligaba a que su esposo la asistiera en labores cotidianas, entre ellas tomar el baño.

Desvanecimiento repentino

De acuerdo con las versiones preliminares, mientras se encontraban en la ducha, la mujer perdió el conocimiento de manera repentina y se desvaneció en los brazos de su pareja sentimental.

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Al notar que no reaccionaba a los estímulos, sus familiares la auxiliaron de inmediato y coordinaron su traslado de urgencia hacia una clínica ubicada en la zona norte de la capital antioqueña. A pesar del esfuerzo del personal médico de turno para estabilizar sus signos vitales, se confirmó su deceso poco después del ingreso.

Unidades de policía judicial asumieron el caso e iniciaron las diligencias correspondientes para remitir el cuerpo a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se determinarán las causas médicas exactas que provocaron la muerte.