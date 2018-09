“Se destapó la olla”, una polémica revela la razón del final de ‘Muy Buenos Días’

Durante el más reciente episodio de “Tu Tele”, la Defensora del Televidente de RCN, Consuelo Cepeda, habló sobre el final de ‘ Muy Buenos Días’.

La mujer afirmó que Jota Mario Valencia había hecho un escándalo sin sentido y afirmó que no sabía por qué se iba, razón por la que ella decidió hablar.

“Lo digo abiertamente, Jota Mario ha hecho un escándalo espectacular y les cuento, dice: ‘Yo no sé ni por qué me voy’. Sí señor, él sabe por qué se va, él sabe que se agotó el proyecto, que la Defensoría lleva recibiendo como 7 u 8 años cartas diciendo: ‘No más, no más, no más (Muy buenos días).

Y añadió que: “Y por fin se dio el momento, y él dice que no sabe por qué. Hay que abrir espacios, hay que dejarlo, hay que sentir alegría por las nuevas generaciones”.

Además, afirmó que “el ego se lo comió”:

“Le dijimos que no íbamos a contar que le dijimos que se fuera, queríamos que saliera por la puerta grande, es un animal de la televisión, lo digo en el buen sentido de la palabra, pero el ego se lo comió”.