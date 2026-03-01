Resumen: Se confirmó que la pasajera se encontraba frente a las taquillas de una Empresa transportadora y tendría desplazarse hacia la subregión del Nordeste de Antioquia .

¡Se desplomó en la terminal! Mujer falleció antes de viajar a Montería

Minuto30.com .- La mañana de este domingo 1 de marzo ocurrió un hecho lamentable , cuando poco antes de las 9:00 a. m., una mujer falleció de manera repentina mientras se encontraba en las instalaciones de la Terminal del Norte, preparándose para abordar un vehículo con destino a la.ciudad de Montería.

El colapso en plena terminal

Testigos del suceso relataron que la ciudadana se encontraba realizando los trámites habituales para su viaje cuando, de un momento a otro, se desplomó frente a la mirada de otros viajeros y personal de las empresas de transporte. Según versiones extraoficiales, la mujer habría sufrido un infarto fulminante que no le dio tiempo de reacción.

De inmediato, el personal de seguridad de la terminal activó los protocolos de emergencia. Al sitio llegaron paramédicos para brindarle los primeros auxilios y realizar maniobras de reanimación; sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, se confirmó que la mujer ya no tenía signos vitales, habiendo fallecido de forma instantánea en el lugar.

Investigación y procedimientos de rigor

Aunque todo apunta a que se trató de una muerte por causas naturales, el cuerpo de la hoy occisa fue cubierto y la zona quedó bajo custodia de las autoridades para realizar la inspección técnica del cadáver.

La causa de muerte quedó inicialmente “por establecer”, a la espera del dictamen oficial de Medicina Legal.

Se confirmó que la pasajera se encontraba frente a las taquillas de una Empresa transportadora y tendría desplazarse hacia la subregión del Nordeste de Antioquia.

El incidente generó conmoción entre los usuarios, aunque la operación de salida y llegada de buses no se vio interrumpida, más allá del acordonamiento preventivo en el sector donde ocurrió el colapso.