¡Se desplomó en la Carrera de las Rosas! Participante murió cuando corría los 5K: Fico lamentó la «triste noticia»

Resumen: El alcalde Fico Gutiérrez lamenta la muerte de Carlos Enrique Restrepo, de 48 años, quien falleció tras sufrir un colapso en la Carrera de las Rosas de Medellín.
Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lamentó la trágica muerte de Carlos Enrique Restrepo, un participante de 48 años que se desplomó durante la Carrera de las Rosas este domingo. El hombre competía en la categoría de 5K cuando sufrió el quebranto de salud.
Según informó el mandatario en sus redes sociales, Restrepo recibió atención médica inmediata en el sitio del evento y fue trasladado de urgencia al Hospital General de Medellín. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, lamentablemente perdió la vida.
El alcalde Fico Gutiérrez expresó su dolor por la «triste noticia» y envió un «abrazo de solidaridad» a la familia y amigos de la víctima.
Lamento la muerte de Carlos Enrique Restrepo en el marco de la Carrera de las Rosas hoy en Medellín.
Él tenía 48 años de edad y estaba participando en la categoría 5K.
Recibió las ayudas médicas en el sitio y fue traslado al Hospital General de Medellín. Lastimosamente perdió… pic.twitter.com/orAwkCIy9tSigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 28, 2025
Aquí más Noticias de Medellín