¡Se desplomó en la Carrera de las Rosas! Participante murió cuando corría los 5K: Fico lamentó la «triste noticia»

Resumen: El alcalde Fico Gutiérrez lamenta la muerte de Carlos Enrique Restrepo, de 48 años, quien falleció tras sufrir un colapso en la Carrera de las Rosas de Medellín.