    Exclusivo Fotos En desarrollo

    ¡Se desangró! Por un celular habrían asesinado a un hombre en una fiesta por la Comuna 13

    Cuentan testigos que la tranquilidad de la fiesta se rompió por un reclamo relacionado con un teléfono celular

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Los hechos se registraron entre las 3:00 y las 3:30 de la tarde, cuando la víctima departía con otras personas al interior de una vivienda. Según relatos de testigos presenciales, la tranquilidad de la fiesta se rompió por un reclamo relacionado con un teléfono celular.

    Minuto30.com .- Lo que comenzó como una reunión social entre conocidos terminó en tragedia la tarde de este jueves 25 de diciembre. Un hombre fue asesinado con arma blanca en el sector de Nuevo Conquistadores, jurisdicción del barrio San Javier, en el occidente de Medellín.

    Los hechos se registraron entre las 3:00 y las 3:30 de la tarde, cuando la víctima departía con otras personas al interior de una vivienda. Según relatos de testigos presenciales, la tranquilidad de la fiesta se rompió por un reclamo relacionado con un teléfono celular.

    De acuerdo con las versiones extraoficiales, el hoy occiso habría tenido una fuerte discusión con otro de los asistentes a la reunión; al parecer ingresó a la vivienda visiblemente enojado y fue en ese momento cuando el presunto agresor lo abordó y le propinó varias puñaladas en el pecho.

    La víctima, de quien se dice que residía en el municipio de San Pedro, no sobrevivió debido la gravedad de las heridas. A pesar del flujo de personas en el sector debido a las festividades navideñas, el atacante logró abandonar el sitio tras cometer el crimen.

    El asesino estaría identificado

    Pese a que la identidad del presunto homicida ya es conocida, hasta el cierre de esta nota, no se han reportado capturas oficiales por parte de la Policía Metropolitana.

    Unidades de la Sijín y el CTI realizaron la inspección técnica al cadáver en el sitio.

    Se espera que la orden de captura se emita en las próximas horas para que el responsable responda ante la justicia.

    Las autoridades reiteran el llamado a resolver las diferencias a través del diálogo y no de la violencia.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


