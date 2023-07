Se conoció la identidad del hombre asesinado por sicarios en la calle 85 en Bogotá

En la tarde de este lunes se presentó un nuevo atentado de sicariato en Bogotá, que acabó con la vida de un reconocido empresario en Bogotá, mientras el hombre salía de un reconocido gimnasio al norte de Bogotá.

La víctima, identificada como Adolfo Alberto Ortega García, tendría entre 50 y 54 años, era reconocido por tener una empresa de vehículos de lujo, así como varias acciones en la famosa heladería La Paletteria.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Ortega había realizado varios viajes a Medellín debido a su negocio de autos, sin embargo, sus seres queridos desconocen la razón del violento atentado.

Respecto al hecho, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, culpó a la ‘justicia’ por no haber actuado con anticipación.

“La víctima de sicarios era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión. ¡Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia no a sicarios! ¡El vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están cubriendo sicarios con ajusticiamiento criminal! ¡Hasta cuándo el nivel nacional (no solo este gobierno, sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana, no es un lujo, sino una necesidad imperiosa! ¡Tienen que darnos, no quitarnos policía! Tienen que construir más cárceles que funcionen, no que sean centros de crimen. Y apoyar a fiscales y jueces para que sean ellos los que impartan justicia”, expresó la mandataria local.

Las autoridades continúan en las investigaciones para esclarecer el hecho.

