Se conoció el VIDEO donde la ex niñera de Laura Sarabia es sometida al polígrafo

En las últimas horas se dio a conocer el video de la prueba de polígrafo que le realizado a Marelbys Meza, ex niñera de Laura Sarabia.

Se confirma que el 30 de enero del 2023 le practicaron la prueba del polígrafo a la mujer.

La ex niñera estuvo por lo menos 3 horas en un interrogatorio por parte de unos policías vestidos de civil.

El interrogatorio se hizo en un sótano ubicado al frente de la Casa de Nariño.

En el video se ve a Marelbys, sentada frente a una pared blanca y tomando aire, un poco nerviosa.

Ella tiene unos cables conectados en sus dedos y está amarrada al pecho.

En el clip le hacen varias preguntas personales a la mujer, luego de eso proceden a cuestionarla por el robo.

Cuenta además que ella ya había estado en una prueba de polígrafo cuando trabajó con el exembajador Armando Benedetti, con quien estuvo trabajando por siete años, hasta que él viajó a Caracas.

Entre el cuestionario que le hicieron a Meza, está ¿Robó usted dinero del maletín de la doctora Laura?, le pregunta el hombre que le está practicando la prueba.

A lo que ella responde que no. y en la necesidad de comprobar si ella cogió el dinero le preguntan ¿Antes del año 2022 fue deshonesta con quien confió en usted? No, responde la ex niñera.

El hombre fue insistente y de diferentes maneras le preguntó si tenía el dinero.

