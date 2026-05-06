Sandra Cecilia Nogales Cortés era una figura altamente reconocida y respetada en su sector. A sus 51 años, se desempeñaba activamente como Vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Las Vegas.

Resumen: Su liderazgo la había convertido en una voz fundamental para la gestión de proyectos y la defensa de los derechos de sus vecinos, motivo por el cual su asesinato representa una pérdida irreparable para el tejido social del municipio.

Se conocen más detalles del brutal asesinato de la lideresa comunal Sandra Nogales en Bell

Las autoridades han revelado nuevos y escalofriantes detalles sobre el atentado armado que cobró la vida de la reconocida lideresa comunitaria Sandra Cecilia Nogales Cortés, de 51 años de edad. El violento episodio, que mantiene conmocionada a la Comuna 10 de Bello, dejó además a su esposo gravemente herido.

Así ocurrieron los hechos en el barrio Las Vegas

El ataque se registró en la Avenida 37C con calle 45, en el corazón del barrio Las Vegas. De acuerdo con los reportes preliminares de la línea de emergencias, inicialmente se alertó sobre dos personas heridas por arma de fuego que se encontraban juntas y clamaban por ayuda.

Al llegar al sitio, los organismos de socorro y la Policía se encontraron con la trágica escena:

La víctima mortal: Sandra Nogales fue hallada en estado de inconsciencia tras recibir múltiples impactos de bala. Minutos después, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

El esposo herido: La pareja de la lideresa sobrevivió al ataque, presentando inicialmente una herida de bala en una de sus manos. Sin embargo, su estado de salud fue catalogado como grave y fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.

¿Quién era Sandra Nogales?

Sandra Cecilia Nogales Cortés era una figura altamente reconocida y respetada en su sector. A sus 51 años, se desempeñaba activamente como Vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Las Vegas.

Su liderazgo la había convertido en una voz fundamental para la gestión de proyectos y la defensa de los derechos de sus vecinos, motivo por el cual su asesinato representa una pérdida irreparable para el tejido social del municipio.

Investigaciones en curso

Hasta el momento, las autoridades no han determinado si se trató de un ataque sicarial directo por su labor como lideresa o si estuvieron involucrados en algún otro tipo de altercado previo.

Agentes de la Sijín y el CTI de la Fiscalía ya asumieron la investigación y se encuentran recolectando testimonios y material de cámaras de seguridad en la zona para establecer los móviles de este repudiable crimen y dar con el paradero de los homicidas.