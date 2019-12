Se conocen más detalles de la boda de Claudia López y Angélica Lozano

Carlos Vargas de ‘La Red’ dio a conocer algunos detalles y la misma Angélica Lozano regaló otros pormenores de su boda con la alcaldesa electa de Bogotá Claudia López a través de Blu Radio.

Vargas ya había dicho en la pasada emisión de ‘La Red’ que a algunas personas que hacen parte del equipo organizador del evento “les hicieron firmar un contrato de confidencialidad”, lo que generó polémica entre los conductores del programa, pues Mary Méndez alcanzó a preguntar qué sucedía si ese contrato se rompía y Frank Solano le respondió de forma contundente: “les cancelan la invitación”.

Hoy la senadora le concedió una entrevista a Blu Radio y allí contó mientras hacía ejercicio que la boda se llevará a cabo esta noche “en un restaurante con la familia, los amigos más cercanos y un Dj al que le pedimos la música”. También aseguró que la premura del enlace fue por la posesión de Claudia el próximo año como alcaldesa, pues esto haría postergar el matrimonio cuatro años más y ellas ya habían intentado hacerlo dos veces sin ningún éxito.

Angélica también afirmó que ella no será “la primera dama de Bogotá” porque ese cargo ya no existe y que siguen buscando tener hijos. “Es un anhelo que ojalá la vida nos permita, hemos hecho dos intentos y no se ha podido, así que ojalá se dé”, declaró un poco asfixiada mientras subía una montaña en plena entrevista.