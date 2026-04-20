Resumen: Tras abrir fuego indiscriminadamente con una pistola calibre .38 y arrebatarle la vida la ciudadana canadiense Li Desong (de 32 años), Jasso se quitó la vida en lo alto de la Pirámide de la Luna

Se conoce la identidad de 4 colombianos lesionados en tiroteo de las Pirámides de Teotihuacán

Minuto30.com .- Nuevos y dramáticos detalles salen a la luz tras el violento ataque armado registrado en las Pirámides de Teotihuacán, en México. Fuentes de la Cancillería le confirmaron a Blu Radio que el número de colombianos afectados por el tiroteo se elevó a cuatro, incluyendo a un menor de edad.

Identidad y estado de salud de los colombianos

De acuerdo con la información diplomática y los reportes compartidos por cuentas de inteligencia abierta como Alerta Mundial, el grupo de connacionales heridos está conformado por tres mujeres y un niño de 6 años; dos de ellas recibieron impactos de bala. Las identidades y el reporte médico preliminar son los siguientes:

Dayana Paola Castro Calderón (identificada preliminarmente también como Danna Castro, de 37 años): Presenta impactos de bala en la rótula y una herida con perforación en el glúteo.

Jerónimo González Castro (6 años): El menor sufrió heridas de consideración en la tibia y el peroné.

Paola González: Bajo observación médica.

Luisa Fernanda Puente: Bajo observación médica.

La Cancillería detalló que, inicialmente, los colombianos fueron remitidos a un hospital de bajo nivel en la zona. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, se ordenó su traslado inmediato a un centro de atención de alta complejidad, hasta donde llegarán funcionarios de la embajada colombiana para brindar toda la asistencia consular y el acompañamiento necesario a las familias.

Arma, balas y un cuchillo fueron encontradas en el lugar tras la muerte del ataacante. Foto: Redes Sociales Arma, balas y un cuchillo fueron encontradas en el lugar tras la muerte del ataacante. Foto: Redes Sociales

El perfil del tirador y otras víctimas extranjeras

Por su parte, el periodista mexicano Carlos Jiménez reveló que las autoridades del Estado de México lograron identificar al atacante gracias a una credencial del INE hallada en la escena. Se trata de Julio César Jasso, un joven de 27 años residente de la colonia La Purísima, en la alcaldía Gustavo A. Madero (CDMX).

Tras abrir fuego indiscriminadamente con una pistola calibre .38 y arrebatarle la vida la ciudadana canadiense Li Desong (de 32 años), Jasso se quitó la vida en lo alto de la Pirámide de la Luna. En el sitio, los peritos también incautaron un arma blanca y varios cartuchos útiles. Entre las otras personas heridas por arma de fuego se encuentran 4 colombianos, una ciudadana de Rusia y otra canadiense.

Presidenta Sheinbaum condena el ataque

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció oficialmente para rechazar este acto de violencia que empaña uno de los recintos históricos más importantes del país:

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos”.

La Fiscalía del Estado de México continúa adelantando las investigaciones pertinentes para determinar el móvil que llevó a Julio César Jasso a perpetrar este mortal ataque.