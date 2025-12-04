Menú Últimas noticias
    Se conoce la condena al General (r) Palomino: Más de 7 años de cárcel por tráfico de influencias

    Además se conoció el tiempo de inhabilidad y la multa que deberá pagar el General (r) Palomino

    Publicado por: SoloDuque

    La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exdirector de la Policía Nacional, general en retiro Rodolfo Bautista Palomino López, a una pena de prisión de siete años y un día por su responsabilidad en el delito de tráfico de influencias de servidor público.

    Durante el juicio oral un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia demostró la responsabilidad del acusado en intentar persuadir a una fiscal para no capturar a una persona investigada por múltiples delitos.

    El 8 de febrero de 2014, el entonces director de la Policía Nacional en compañía de otro oficial ingresó a la vivienda de la fiscal para solicitarle suspender el operativo de captura de un indiciado, diligencia que ya estaba en curso.

    La fiscal afectada por la presión indebida del alto oficial presentó la denuncia y aportó la grabación en audio de la visita.

    En la decisión se señala que Palomino López aprovechó su posición de autoridad y usó indebidamente el cargo para presionar a la funcionaria y favorecer a un particular.

    El fallo también impone una multa de 174.99 salarios mínimos legales mensuales vigentes para 2014 y la inhabilidad pare el ejercicio de funciones públicas por 96 meses.

    Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.

    Esta información se publica por razones de interés general.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


