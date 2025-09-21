Se confirma el epicentro del fuerte temblor: fue en el suroeste antioqueño

Resumen: Un fuerte sismo de magnitud 4.6 se sintió en el departamento de Antioquia en la tarde de este domingo.
Un fuerte sismo de magnitud 4.6 se sintió en el departamento de Antioquia en la tarde de este domingo.
El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el epicentro del movimiento telúrico, que ocurrió a las 3:18 p. m., fue en el municipio de Urrao, con una profundidad superficial (menor a 30 km).
El temblor, que inicialmente había sido valorado en 4.5, se sintió en varias regiones del departamento.
Hasta el momento, las autoridades no han informado de daños materiales ni de víctimas.
