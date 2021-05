Un puente de cristal se rompió dejando a un hombre suspendido a 100 metros de altura, el hecho ocurrió en el noreste de China luego de que los fuertes vientos arrasaran gran parte del puente.

El turista logró sujetarse de las barandas del puente y logró evitar que cayera a 100 metros de altura. El hombre estuvo aferrado a la estructura por unos minutos mientras llegaba el personal especializad para su rescate.

La prensa asiática informó que el accidente se produjo en un complejo turístico en la montaña Piyan, ubicada en Longjing. “Nuestro personal se apresuró hacia el lugar con equipos de emergencia y consiguió llevar con éxito a la persona atrapada a un lugar seguro”, precisó un comunicado publicado en la página de Weibo del ayuntamiento de Longjing.

Someone was trapped high up on a suspended glass walkway at a scenic spot in north east China yesterday when high winds caused glass panels to fall out around them. They were eventually able to climb to safety. pic.twitter.com/0vkFHasyWh

CHINA: A tourist held on for life at 330ft in the air after the glass bridge shattering due to 90mph winds.

The tourist managed to crawl back to safety guided by firefighters, police, and forestry and tourism workers.

He was taken to the hospital to get psychological counselling. pic.twitter.com/xcgfZYv43C

