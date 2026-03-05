Menú Últimas noticias
Jueves: 5 - 9
    ¿Se cayó en la lavadora? La extraña muerte de un niño de 4 años en Bello causa conmoción

    La emergencia se hizo pública cuando la madre del pequeño llegó a un hospital de Bello buscando auxilio médico

    Publicado por: SoloDuque

    ¿Se cayó en la lavadora? La extraña muerte de un niño de 4 años en Bello causa conmoción

    Resumen: Medicina Legal será la encargada de confirmar si la causa del deceso fue efectivamente asfixia por inmersión o si existen otros signos que deban ser evaluados.

    Minuto30.com .- Habitantes del barrio Las Vegas, en el municipio de Bello, se encuentra conmocionada tras conocerse el fallecimiento de un menor de apenas cuatro años en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

    El trágico suceso se registró poco antes del mediodía de este jueves 5 de marzo. Según las primeras versiones extraoficiales, el menor habría perdido la vida por ahogamiento tras un accidente doméstico ocurrido al interior de su vivienda.

    Al parecer la madre y dos hermanas suyas tenían un taller de confecciones en la vivienda y luego de que el menor recibió el desayuno se quedó jugando y la madre se dedicó a sus labores; al notar que el silencio hacía eco en el lugar revisó a su hijo y fue cuando lo encontró inmerso en la lavadora.

    El reporte inicial: Un intento desesperado por salvarlo

    La emergencia se hizo pública cuando la madre del pequeño llegó de urgencia a un hospital de la localidad de Bello buscando auxilio médico.

    A pesar de los esfuerzos de los médicos de turno por realizar maniobras de reanimación, el menor ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

    Autoridades investigan cómo pasó

    Ante la naturaleza del incidente, el personal hospitalario activó de inmediato el protocolo de notificación a la Policía Metropolitana y al personal del CTI de la Fiscalía.

    Investigaciones que adelantan las autoridades buscan determinar tanto las circunstancias exactas de cómo ocurrió el accidente y si el electrodoméstico se encontraba en funcionamiento. También deben determinar quienes se encontraban a cargo del niño en el momento del suceso.

    Medicina Legal será la encargada de confirmar si la causa del deceso fue efectivamente asfixia por inmersión o si existen otros signos que deban ser evaluados.

    Este lamentable hecho vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la supervisión constante de los menores en el hogar y las medidas de seguridad con electrodomésticos que representan un riesgo potencial.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


