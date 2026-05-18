Resumen: Tras el brutal ataque, el herido fue auxiliado y llevado inicialmente a un centro asistencial cercano en el municipio de Bello. Sin embargo, tras una primera valoración médica, los galenos determinaron que la gravedad de las múltiples heridas por arma blanca comprometía seriamente su vida.

«Se calentó» la fiesta: casi lo matan en medio de una pelea en el barrio París

Minuto30.com .- Las autoridades del municipio de Bello se encuentran en la búsqueda de un hombre señalado de cometer un intento de homicidio durante la madrugada de este domingo 17 de mayo de 2026. Los hechos se registraron en el sector del barrio París, donde una aparente reunión social se salió de control.

Se calentó la rumba

Según el reporte oficial, el violento incidente tuvo lugar pasada la 1 de la mañana al interior de una vivienda del barrio parís.

Testigos relataron a las autoridades que un grupo de personas se encontraba departiendo en el lugar con ingesta de licor. En medio de la reunión, se desató una acalorada discusión entre dos de los asistentes. La confrontación verbal pasó a las agresiones físicas cuando uno de los hombres esgrimió un arma cortopunzante y le propinó múltiples puñaladas a la víctima.

Traslado de urgencia

Tras el brutal ataque, el herido fue auxiliado y llevado inicialmente a un centro asistencial cercano en el municipio de Bello. Sin embargo, tras una primera valoración médica, los galenos determinaron que la gravedad de las múltiples heridas por arma blanca comprometía seriamente su vida.

Por esta razón, la víctima tuvo que ser remitida de urgencia a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de Medellín, donde actualmente recibe atención médica especializada.

Fuga y búsqueda del agresor

Inmediatamente después de cometer el ataque, el responsable aprovechó el caos del momento para huir de la vivienda con rumbo desconocido.

Las autoridades trabajan para lograr la plena identificación, ubicación y captura del agresor, quien deberá responder por el delito de tentativa de homicidio.