¡Se buscan! Millonaria recompensa por ladrones de Rolex en Medellín

Resumen: La Policía de Medellín ofrece una recompensa de $25 millones por información que conduzca a la captura de los ladrones de un reloj Rolex en Provenza.

Las autoridades de Medellín han ofrecido una recompensa de $25 millones por información que permita identificar y capturar a los delincuentes que robaron un reloj Rolex en el sector de Provenza.

El hurto, que se registró en una de las zonas turísticas más concurridas de la ciudad, generó un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en el sector. Además se busca la colaboración ciudadana para que el crimen no quede en la impunidad.

Son dos los individuos: uno de ellos fue el que “marcó” a la víctima y el otro es el que ejecuta el hurto.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se encuentra investigando el caso y ha puesto a disposición de la ciudadanía un número de teléfono y un correo electrónico para que se comunique cualquier información que pueda ser de utilidad.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Aquí más Noticias de Medellín