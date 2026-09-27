Se busca quién adopte este cachorrito: pastor belga deambulaba solito en Rionegro

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Resumen: Defensores de los animales en el municipio de Rionegro reportaron el hallazgo de un canino de raza pastor belga malinois que fue encontrado deambulando sin compañía en la vía pública, por lo que han habilitado una ruta de contacto para ubicar a sus dueños o encontrarle un nuevo hogar.

Minuto30.com .- Defensores de los animales en el municipio de Rionegro reportaron el hallazgo de un canino de raza pastor belga malinois que fue encontrado deambulando sin compañía en la vía pública, por lo que han habilitado una ruta de contacto para ubicar a sus dueños o encontrarle un nuevo hogar.

Se trata de un ejemplar joven, de aproximadamente un año de edad, rescatado tras ser visto recorriendo las calles del municipio en aparente estado de abandono o extravío.

Las personas a cargo de su cuidado temporal advierten de manera especial que el perro no tiene facilidad de convivencia con gatos, un factor determinante que deberá ser tenido en cuenta por las familias interesadas en acogerlo.

Línea de contacto

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Quienes tengan información sobre sus propietarios originales o deseen iniciar un proceso de adopción responsable, pueden comunicarse directamente a través de la línea de WhatsApp 315 699 4685.

Se busca garantizar la pronta y adecuada reubicación de este cachorro en un entorno seguro que se ajuste a sus necesidades y características de comportamiento.