    Se busca la familia de Carlos Arcenio Vargas para que reclamen su cuerpo en Medicina legal, en Medellín

    El cuerpo de Carlos Arcenio ingresó el 17 de noviembre de 2025 a la sede de Medellín

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Ingresó el 17 de noviembre de 2025 a la sede de Medellín, sin que hasta la fecha ningún familiar o conocido se haya acercado a preguntar por el caso

    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente – Medellín, se
    encuentra el cuerpo de CARLOS ARCENIO VARGAS QUINTERO de 66 años de edad, fecha de nacimiento 11 de julio de 1959 en
    Bogotá.

    Ingresó el 17 de noviembre de 2025 a la sede de Medellín, sin que hasta la fecha ningún familiar o conocido se haya acercado a preguntar por el caso.

    Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones en la carrera 65 # 80-325 barrio Caribe en Medellín o comunicarse al teléfono 604 501 24 20 extensiones: 36202, 36204 o 36200.

