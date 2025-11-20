Se busca la familia de Carlos Arcenio Vargas para que reclamen su cuerpo en Medicina legal, en Medellín

Resumen: Ingresó el 17 de noviembre de 2025 a la sede de Medellín, sin que hasta la fecha ningún familiar o conocido se haya acercado a preguntar por el caso
En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente – Medellín, se
encuentra el cuerpo de CARLOS ARCENIO VARGAS QUINTERO de 66 años de edad, fecha de nacimiento 11 de julio de 1959 en
Bogotá.
Ingresó el 17 de noviembre de 2025 a la sede de Medellín, sin que hasta la fecha ningún familiar o conocido se haya acercado a preguntar por el caso.
Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones en la carrera 65 # 80-325 barrio Caribe en Medellín o comunicarse al teléfono 604 501 24 20 extensiones: 36202, 36204 o 36200.
