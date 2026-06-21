Se busca al venezolano Luis Fernando Puerta Pérez, desaparecido en Robledo Aures el 16 de junio

Minuto30.com .- Autoridades y familiares solicitan el apoyo urgente de la comunidad para localizar a Luis Fernando Puerta Pérez, un joven de nacionalidad venezolana de 25 años de edad. El ciudadano fue visto por última vez el pasado martes, 16 de junio de 2026, en el sector del barrio Robledo Aures, en la ciudad de Medellín. Desde esa fecha, sus allegados no tienen noticias sobre su paradero y piden la colaboración masiva para lograr encontrarlo.

Luis Fernando mide 1.80 metros de estatura, es de tez trigueña, tiene el cabello corto y ondulado, y se caracteriza por tener una contextura física gruesa. Al momento de su desaparición, llevaba prendas de vestir que pueden ser clave para su pronta identificación en las calles: usaba una gorra de color negro, un buso de material plástico color gris, una camiseta negra, un pantalón de jean azul oscuro y tenis blancos con detalles en negro.

Para facilitar aún más su reconocimiento, la familia ha detallado varias señales particulares importantes. El joven lleva un arete de color negro en su oreja derecha, tiene un lunar visible en el lado derecho de su cuello, presenta una cicatriz en el área del ombligo y tiene unas manchas tipo puntos negros en el pie.

Cualquier información, por pequeña que parezca, puede hacer una gran diferencia para que este joven regrese a salvo con sus seres queridos. Si usted lo ha visto recientemente o tiene algún dato que ayude a establecer su ubicación actual, por favor comuníquese de manera inmediata con las autoridades competentes o llame a la línea celular 318 532 2852 de la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía, habilitada para recibir cualquier reporte. Se agradece profundamente la solidaridad ciudadana y la difusión de este mensaje.