Resumen: Según el reporte de sus cuidadores, Tobías fue visto por última vez en las inmediaciones del Colegio El Pumarejo y, posteriormente, vecinos indicaron haberlo visto por el sector de La Finquita

Se busca a «Tobías», cachorrito de apoyo emocional perdido en el barrio Enciso

Minuto30.com .- La familia de Tobías, un tierno cachorrito que cumple la vital función de apoyo emocional para su dueña, está desesperada por encontrarlo. El pequeño se perdió el pasado jueves 12 de marzo en el barrio Enciso, en el oriente de Medellín.

Última vez visto

Según el reporte de sus cuidadores, Tobías fue visto por última vez en las inmediaciones del Colegio El Pumarejo y, posteriormente, vecinos indicaron haberlo visto por el sector de La Finquita.

Sus dueños agradecen cualquier información que permita dar con su paradero, ya que su presencia es indispensable para el equilibrio emocional de su propietaria.

¿Lo ha visto? ¡Comuníquese!

Si usted lo ha visto, lo tiene resguardado o conoce a alguien que lo haya encontrado, por favor llame de inmediato al siguiente número:

Contacto: 324 586 9749