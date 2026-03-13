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    Se busca a «Tobías», cachorrito de apoyo emocional perdido en el barrio Enciso

    Sus dueños agradecen cualquier información que permita dar con su paradero

    Publicado por: SoloDuque

    Se busca a «Tobías», cachorrito de apoyo emocional perdido en el barrio Enciso

    Resumen: Según el reporte de sus cuidadores, Tobías fue visto por última vez en las inmediaciones del Colegio El Pumarejo y, posteriormente, vecinos indicaron haberlo visto por el sector de La Finquita

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La familia de Tobías, un tierno cachorrito que cumple la vital función de apoyo emocional para su dueña, está desesperada por encontrarlo. El pequeño se perdió el pasado jueves 12 de marzo en el barrio Enciso, en el oriente de Medellín.

    Última vez visto

    Según el reporte de sus cuidadores, Tobías fue visto por última vez en las inmediaciones del Colegio El Pumarejo y, posteriormente, vecinos indicaron haberlo visto por el sector de La Finquita.

    Sus dueños agradecen cualquier información que permita dar con su paradero, ya que su presencia es indispensable para el equilibrio emocional de su propietaria.

    ¿Lo ha visto? ¡Comuníquese!

    Si usted lo ha visto, lo tiene resguardado o conoce a alguien que lo haya encontrado, por favor llame de inmediato al siguiente número:

    Contacto: 324 586 9749

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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