Se busca a Luis David Marzola Asprilla: se extravió en el centro de Medellín

Se solicita la colaboración de la ciudadanía para encontrar a Luis David Marzola Asprilla, un hombre de 27 años que desapareció el pasado 24 de septiembre en el sector Torres de Bomboná, en Medellín.

Al momento de su desaparición, Luis David vestía una camiseta verde con mangas negras y estampado al frente, un pantalón jean azul oscuro y tenis de tela blancos con verde.

Como señas particulares, tiene varios tatuajes: uno en el pecho lado derecho con el nombre «KATERINE» y otro en el antebrazo derecho con el nombre «luis david». Además, presenta una cicatriz en la cara anterior de su antebrazo izquierdo.

Si tiene alguna información sobre su paradero, por favor, comuníquese de inmediato con las autoridades o a las líneas de emergencia.

Si consideras improcedente esta búsqueda, acude personalmente antes las autoridades

