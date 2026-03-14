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    Se busca a la adolescente Ana Sofía Hernández Cardona, de 13 años: desapareció en el nororiente de Medellín

    La menor tiene un piercing en la lengua

    Publicado por: SoloDuque

    Se busca a la adolescente Ana Sofía Hernández Cardona, de 13 años: desapareció en el nororiente de Medellín

    Resumen: Ana Sofía vestía una camiseta color azul oscuro, pantalón de sudadera color gris y tenis de tela color negro.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Familiares y autoridades buscan a la menor Ana Sofía Hernández Cardona, de quien se desconoce su paradero desde el pasado viernes 13 de marzo de 2026. La adolescente fue vista por última vez en el sector de Santo Domingo La Avanzada, en la ciudad de Medellín.

    Características y señas particulares

    Ana Sofía vestía una camiseta color azul oscuro, pantalón de sudadera color gris y tenis de tela color negro.

    Como señal particular se conoce que tiene un piercing en la lengua.

    ¿La ha visto o sabe algo?

    Si usted tiene información que permita dar con su ubicación, por favor comuníquese de manera inmediata con el Grupo de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía:

    Teléfono: 604 590 3108 – Extensiones: 41665 – 41709 – 41825.

    Celular: 318 532 1733.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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