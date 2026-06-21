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    Se busca a Iván Darío Sánchez Yepes, desaparecido en Tumaco: tiene una cicatriz en la cara

    Familiares y autoridades solicitan el apoyo urgente de la comunidad para localizar a Iván Darío Sánchez Yepes, un ciudadano colombiano de 63 años de edad. El señor desapareció el pasado domingo, 14 de junio de 2026, en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño. Desde ese día, su familia no tiene noticias sobre su paradero, […]

    Publicado por: SoloDuque

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    Se busca a Iván Darío Sánchez Yepes, desaparecido en Tumaco: tiene una cicatriz en la cara

    Resumen: Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser vital para que este hombre regrese a salvo a su hogar

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Familiares y autoridades solicitan el apoyo urgente de la comunidad para localizar a Iván Darío Sánchez Yepes, un ciudadano colombiano de 63 años de edad. El señor desapareció el pasado domingo, 14 de junio de 2026, en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño. Desde ese día, su familia no tiene noticias sobre su paradero, por lo que piden la colaboración masiva para encontrarlo lo antes posible.

    Existen señales particulares que son fundamentales para su identificación. Iván Darío presenta una cicatriz visible en el rostro, un lunar característico ubicado a un costado del ojo derecho y algunas manchas en la piel, rasgos que pueden ser determinantes para que alguien en la calle logre reconocerlo.

    Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser vital para que este hombre regrese a salvo a su hogar. Si usted lo ha visto recientemente o tiene alguna pista sobre su ubicación actual, por favor comuníquese de manera inmediata con las autoridades competentes o llame directamente al número celular 318 532 2852, de la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía, habilitado para recibir cualquier dato de ayuda.

    ¡Comparte este mensaje! y ayudanos a que Iván Darío regrese a su hogar, sano y salvo.

    BOLETIN IVAN DARIO SANCHEZ YEPES page 0001

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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