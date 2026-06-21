Se busca a Emmanuel Del Portillo, menor desaparecido en Manrique

Minuto30.com .- Familiares, amigos y autoridades solicitan la colaboración urgente de la ciudadanía para localizar a Emmanuel Del Portillo Acevedo, un adolescente de 15 años de edad. El menor de sexo masculino fue visto por última vez el pasado jueves, 18 de junio de 2026, en el barrio Manrique, ubicado en el nororiente de Medellín, Antioquia. Desde esa fecha, sus seres queridos no tienen noticias sobre su paradero y piden apoyo masivo para encontrarlo.

Al momento de su desaparición, Emmanuel vestía prendas que pueden ser clave para su pronta identificación en las calles. El joven llevaba puesta una gorra de color café claro, acompañada de un buso de color negro. En la parte inferior, usaba una bermuda de jean color azul y calzaba unos tenis tipo bota de la marca Jordan, los cuales son de color negro con detalles en rojo.

El menor tiene varias señales particulares que pueden ayudar a su identificación, destacando una serie de tatuajes muy específicos. En su antebrazo derecho, Emmanuel tiene tatuada la cara de un perro junto a la palabra «gitana». En su antebrazo izquierdo presenta una cicatriz visible y un tatuaje con la frase «si dios esta con migo quien contra mí». Además, lleva grabada la fecha «224» en la mano izquierda y el nombre «Andrea» en su muñeca.

Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser vital para que este joven regrese a salvo a su hogar. Si usted lo ha visto recientemente o tiene alguna pista sobre su ubicación actual, por favor comuníquese de manera inmediata con las autoridades competentes o llame directamente al número celular 318 532 2852, de la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía, habilitado para recibir cualquier dato de ayuda.

¡Comparte este mensaje! y ayudanos a que Emmanuel regrese a su hogar, sano y salvo.