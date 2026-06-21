Se busca a Daniel Jesús Vargas Pérez, venezolano desaparecido en Robledo Aures desde el 16 de junio

Minuto30.com .- Autoridades, amigos y familiares solicitan el apoyo urgente de la comunidad para localizar a Daniel Jesús Vargas Pérez, un joven venezolano de 21 años de edad. El joven fue visto por última vez el pasado martes, 16 de junio de 2026, en el barrio Robledo Aures, noroccidente de Medellín. Desde esa fecha, sus allegados no tienen noticias sobre su paradero y piden la colaboración masiva para lograr encontrarlo.

Al momento de su desaparición, Daniel Jesús vestía prendas específicas que pueden ser clave para su pronta identificación. Llevaba puesta una gorra de color negro, una camisa negra que tiene estampado el texto «AMIRI» en la parte posterior, un pantalón de jean azul oscuro con diseño roto y unos tenis de color negro. Como señales particulares importantes, el joven usa aretes en ambas orejas y tiene un tatuaje muy distintivo en su antebrazo izquierdo: la imagen de una flor y un reloj, acompañados del nombre «MELANYD».

Cualquier información, por pequeña que parezca, puede hacer una gran diferencia para que este joven regrese a salvo. Si usted lo ha visto recientemente o tiene algún dato que ayude a establecer su ubicación actual, por favor comuníquese de manera inmediata con las autoridades competentes o llame a la línea celular 318 532 2852 perteneciente a la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía, la cual se encuentra habilitada para recibir información.

¡Comparte este mensaje! y ayudanos a que Daniel regrese a su hogar, sano y salvo.