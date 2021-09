«El impermeable de la moto», se burlan de La Segura por su pinta

Todo tipo de burlas ha generado en redes sociales el outfit de la influenciadora caleña conocida como La Segura.

La influencer que se encuentra en México, dio a conocer en su cuenta de Instagram, muy orgullosa su look que fue entregado a manos de su diseñador, pero lejos de ser aplaudido, fue fuertemente criticado por sus seguidores.

El pantalón que generó las burlas, es de color azul y muy largo, tanto que cubre sus zapatos y son al final rodeados por una cinta que da la imagen que estuvieran amarrados como si fuese una bolsa que cubren los pies.

La fotografía de La Segura, no pudo ser pasada por alto por los cibernautas quienes inundaron la publicación con burlas, «se abudineó el pantalón de Aladdín», «queme ese pantalón», «cuando te colocas el impermeable de la moto y llegas tarde a la sesión fotográfica», «los pantalones como nudo de butifarra», «mucha maldad en una pinta… No vuelva a contratar ese man que le hizo eso», «cada quien con sus gustos. Yo no me pondría eso ni de disfraz»; fueron algunos de los comentarios.

La Segura respondió a las críticas

A través de sus historias en Instagram, la creadora de contenido, en medio de risas decidió responderle a los que se habían burlado de su pinta.

Aún con la misma ropa puesta contó que su diseñador le hizo varias sugerencias sobre el calzado que llevaría con el pantalón y dijo, «después que yo me sienta bien y me guste es lo único que me importa».

En otro de los videos en los que aparecía mostrando su reflejo en un espejo, con el mismo pantalones, manifestó, «yo se que ustedes me critican mucho el arrastradero de los pantalones, la horma del pantalón es así y está en tendencia».

