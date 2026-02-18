Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¿Se avecina el fin del régimen cubano? Axios revela la que sería una «jugada maestra» del gobierno Trump

Minuto30.com .- En un giro inesperado que parece sacado de una novela de espionaje, el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, estaría manteniendo contactos directos y fuera de los canales oficiales con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, nieto del histórico líder Raúl Castro.

Según reveló el portal Axios, estas “discusiones” buscan gestionar una salida negociada para el régimen cubano, aprovechando el aislamiento total de la isla tras los recientes eventos en Venezuela.

El factor clave: La captura de Nicolás Maduro

El tablero geopolítico cambió drásticamente el pasado 3 de enero, cuando el Gobierno Trump logró la captura de Nicolás Maduro, el principal aliado y proveedor de recursos de la isla.

Sin el apoyo venezolano, Cuba ha entrado en una fase de colapso logístico y siente la máxima presión. La captura de Maduro envió un mensaje claro a Miguel Díaz-Canel y a los Castro: el mismo destino podría esperarles si no se negocia una transición.

Cuba en la oscuridad: Una crisis sin precedentes

Las sanciones, que ya cumplen 67 años, han alcanzado un punto de quiebre en las últimas semanas. La falta de suministros venezolanos ha provocado:

Colapso del transporte: Ausencia casi total de transporte público en las principales ciudades.

Racionamiento energético: El combustible es un lujo, obligando al Gobierno a implementar el teletrabajo y las clases a distancia de forma indefinida.

Desabastecimiento: La crisis alimentaria y de servicios básicos ha llegado a niveles críticos.

¿Por qué con “El Cangrejo”?

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quien le debe su apodo “el cangrejo” a una malformación de un dedo, no es solo un familiar; es el jefe de la seguridad personal de su abuelo y una de las figuras con mayor acceso real al poder interno en la isla.

Según analistas, el eludir los canales oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Rubio busca:

Dividir al régimen: Generar desconfianza entre la cúpula militar y el gobierno de Díaz-Canel.

Garantizar seguridad: Ofrecer garantías de salida a la familia Castro a cambio de una apertura democrática.

No son negociaciones, son “discusiones”

“Yo no las llamaría ‘negociaciones’ sino más bien ‘discusiones’ sobre el futuro”, afirmó un alto funcionario de la administración Trump, subrayando que el objetivo es replicar la estrategia de “máxima presión” que ya dio frutos en Venezuela.