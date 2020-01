La reina Isabel II no fue ajena a la decisión de su nieto favorito, el príncipe Harry, de desligarse de la familia real junto a su esposa Meghan Markle y mediante un corto y contundente comunicado le dio a entender que no será tan fácil llevarlo a cabo y la batalla apenas empieza.

Muchos afirman que lo veían venir, sin embargo, era poco probable que sucediera lo que hoy pasó, que un miembro de la familia real británica descendiente directo del futuro rey renunciara a sus funciones reales para realizar proyectos de manera particular.

Los duques de Sussex, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, lo acaban de hacer y al parece no le consultaron a ningún miembro de la familia real británica, ni siquiera a la mismísima reina Isabel II, quien acaba de pronunciarse con un comunicado muy corto y que da a entender que la decisión de su nieto fue apresurada y tendrá consecuencias.

“Las discusiones con el duque y la duquesa de Sussex se hallan en un estado preliminar. Comprendemos su deseo de iniciar otro camino, pero son cuestiones complicadas que requieren tiempo para ser resueltas”, dice el comunicado del palacio de Buckingham.

Esto da a entender que posiblemente la decisión de Harry se frene de cierta forma y tenga que llegar a un acuerdo con la Reina y el resto de su familia. Por ahora, con el anuncio se sabe que Harry y Meghan dejarían de recibir al rededor de 2.6 millones de dólares que se les otorga por parte de la corona para su manutención y el mundo especula cómo vivirán por su cuenta en Canadá y si lo harán en Toronto, ciudad donde Markle vivió durante seis años mientras participó en la serie ‘Suits‘.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke and Duchess of Sussex. https://t.co/1qtTEHiIq6

— The Royal Family (@RoyalFamily) 8 de enero de 2020