¡Se apagó Reficar! Ecopetrol reporta falla eléctrica masiva en la Refinería de Cartagena

Resumen: Ecopetrol, la compañía estatal de petróleos, confirmó una falla severa en el suministro de energía eléctrica que obligó al apagado inmediato de las unidades de proceso de la planta

Minuto30.com .- En las últimas horas, la seguridad energética de Colombia se puso a prueba tras un evento crítico en la Refinería de Cartagena (Reficar). Ecopetrol, la compañía estatal de petróleos, confirmó una falla severa en el suministro de energía eléctrica que obligó al apagado inmediato de las unidades de proceso de la planta, una de las infraestructuras industriales más importantes de América Latina.

El incidente, que generó una respuesta inmediata de los equipos de ingeniería, ha puesto el foco sobre la estabilidad operativa de la refinería. Sin embargo, en un mensaje de tranquilidad hacia los mercados y los consumidores, la estatal petrolera aseguró que el suministro de combustibles no corre peligro.

¿Qué pasó en las entrañas de Reficar?

De acuerdo con el reporte oficial emitido por Ecopetrol, una afectación inesperada en el sistema eléctrico provocó la salida de servicio de las unidades que procesan el crudo para convertirlo en gasolina, diésel y otros derivados. Ante la fluctuación o pérdida de potencia, los protocolos de seguridad industrial se activaron automáticamente, llevando a la refinería a un “modo seguro”.

Este estado de “modo seguro” implica que, aunque las máquinas dejan de producir, se evita cualquier tipo de sobrepresión o riesgo de explosión, protegiendo tanto la integridad física de los trabajadores como la costosa infraestructura de la planta.

“Al momento, la refinería se encuentra energizada y en condiciones de seguridad. No se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales”, precisó la compañía en su comunicado.

Abastecimiento de combustibles: ¿Habrá escasez o alza de precios?

Una de las mayores preocupaciones de los colombianos es el posible desabastecimiento o el incremento en los precios en las estaciones de servicio. Ante esto, según dice Ecopetrol, la estrategia ha sido clara: el país tiene “espalda” suficiente para aguantar la contingencia.

La empresa informó que la Refinería de Cartagena cuenta con inventarios de respaldo suficientes. Estos tanques de almacenamiento permiten cubrir la demanda nacional de la Costa Caribe y del resto del país mientras se estabilizan las operaciones.

Expertos en el sector energético señalan que, para que un apagón en Reficar afecte el precio al consumidor final, la interrupción debería prolongarse por varias semanas, escenario que por ahora queda descartado gracias al plan de contingencia activado.

Plan de Reactivación y Mitigación

Tras el reporte de la falla, Ecopetrol desplegó un equipo técnico especializado para realizar las siguientes fases:

Investigación de causa raíz: Se busca determinar si la falla fue interna (propia de la red de la refinería) o externa (relacionada con el operador de red de la región Caribe).

Restablecimiento gradual: Las unidades de refinación no se encienden como una bombilla; requieren un proceso térmico y de presión gradual que puede tomar varias horas o incluso días para alcanzar su capacidad máxima de nuevo.

Monitoreo de inventarios: El despacho de combustibles se está priorizando desde los tanques de reserva para evitar cualquier traumatismo en la cadena logística.