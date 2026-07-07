Resumen: La definición desde el punto blanco fue un carrusel de emociones que terminó silenciando a los miles de hinchas colombianos

¡Se acabó el sueño! Colombia cayó en los penales ante Suiza y se despide del Mundial 2026

El sueño de la Selección Colombia en Norteamérica ha llegado a su fin de la manera más cruel y dramática posible. Tras 120 minutos de un partido tenso, cerrado y sin goles, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo cayó 4-3 en la tanda de penales frente a Suiza, quedando sin el ansiado boleto a los cuartos de final.

El encuentro, disputado en el estadio BC Place de Vancouver, dejó en evidencia a una Tricolor sin la chispa habitual, marcando el triste final de una generación que ilusionó a todo un país.

El peso de los kilómetros se sintió en la cancha

El desarrollo del partido estuvo lejos de ser el espectáculo ofensivo al que Colombia nos tenía acostumbrados. Fue un compromiso lento y sumamente táctico. Lamentablemente, el histórico y extenso recorrido geográfico de la Selección —siendo el único equipo en viajar por México, Estados Unidos y Canadá— le terminó pasando una costosa factura física a los jugadores.

Las piernas pesaron, la explosividad por las bandas se redujo y el marcador no se movió del 0-0 durante el tiempo reglamentario ni en los extenuantes 30 minutos de prórroga.

La lotería de los penales: la suerte dio la espalda

La definición desde el punto blanco fue un carrusel de emociones que terminó silenciando a los miles de hinchas colombianos presentes en el estadio. La falta de contundencia en los momentos clave definió la serie a favor de los europeos.

El dramatismo de los cobros desde el punto blanco

En la fatídica tanda de penales, la efectividad no estuvo del lado de la ‘Tricolor’. Aunque Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz y Luis Díaz asumieron la responsabilidad con jerarquía y acertaron sus respectivos cobros, la balanza se inclinó en contra de Colombia en los momentos decisivos. La angustia comenzó cuando el defensor Davinson Sánchez estrelló dramáticamente su disparo en el palo, y la eliminación se consumó cuando el cobro definitivo del ‘Cucho’ Hernández fue atajado por la gran figura de la noche, el portero suizo Gregor Kobel, sellando el triste adiós del equipo nacional del Mundial.

El guardameta suizo Gregor Kobel se vistió de héroe en el cobro definitivo al adivinarle la intención al ‘Cucho’ Hernández, sellando el 4-3 definitivo a favor del conjunto helvético.

¿Qué sigue en el Mundial?

Mientras Colombia empaca maletas para regresar a casa con la frente en alto pero con el corazón roto, Suiza ya piensa en su próximo y gigantesco reto. Los europeos avanzan a los cuartos de final, donde se verán las caras nada menos que ante la vigente campeona, Argentina.

Ese vibrante duelo de cuartos de final está programado para el próximo sábado, 11 de julio, a las 8:00 p. m. (hora de Colombia).