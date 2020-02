¡Se acabaron las excusas! Zidane le advirtió a James que si no se concentra, no jugará más en el Real Madrid

James Rodríguez no pasa por su mejor momento en el Real Madrid y en las últimas horas la prensa española aseguró que su entrenador Zinedine Zidane le dio un ‘ultimátum’ en el equipo blanco asegurándole que si no se concentra, no jugará más.

Tal y como aseguró el periodista Julio Bolaños en Blog Deportivo, el colombiano y el francés tuvieron una reunión para definir el futuro inmediato del ’16’, quien además quedó por fuera de la convocatoria de este miércoles para jugar la Champions League.

“Se reunió con James y le dejó claro que si no hace lo correspondiente para rehabilitarse como el gran jugador que es y la confianza que le tiene no volverá a jugar, a pesar de la baja de Hazard”, aseguró Bolaños en el programa citado.

Además, se aseguró que en España se considera que el ’10’ de la Selección Colombia está en este momento aislado del mundo del fútbol, debido a que no estaría bien concentrado por sus supuestos problemas familiares y sentimentales.