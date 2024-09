Berlín, 11 dic (EFE).- El canciller alemán, Olaf Scholz, y su homólogo de los Países Bajos, Mark Rutte, reafirmaron hoy su apoyo a la apertura de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE en la cumbre de líderes, al tiempo que insistieron en el apoyo financiero a ese país.

"Es importante que Ucrania pueda contar con nuestro apoyo, señaló en el primer ministro holandés saliente en una rueda de prensa en Berlín junto a Scholz.

Rutte consideró importante que la Unión Europea (UE) dé en su cumbre el próximo jueves y viernes "el siguiente paso" sobre el presupuesto plurianual, que prevé un nuevo paquete de ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania, y sobre la perspectiva europea, con la apertura de las negociaciones de adhesión.

"Es importante ahora en esta situación que enviemos juntos en Europa y más allá a Ucrania el mensaje de que puede confiar en nosotros. Se trata de una guerra se prolongará mucho tiempo, lo que no se podía prever antes", señaló a su vez Scholz.

"Por eso ahora es importante que formulemos la perspectiva a largo plazo de que apoyaremos a Ucrania el tiempo que sea necesario y con el alcance necesario", lo que también se refiere al suministro y la producción de suficiente munición, enfatizó.

"Esto requiere nuestro esfuerzo conjunto. Cuando formulamos este mensaje de Europa y de los amigos y partidarios internacionales de Ucrania, también es un mensaje para el presidente ruso, (Vladímir Putin), que espera que disminuya la voluntad de nuestros países de hacer lo necesario" para ayudar a Ucrania, recalcó.

Pero para que esto pueda suceder, la Unión Europea (UE) debe poder actuar en el marco de su presupuesto plurianual hasta 2027 sobre cuya revisión los líderes aún deben alcanzar un acuerdo.

La división mantiene bloqueado el nuevo paquete de 50.000 millones de euros de ayuda para Ucrania.

"Estoy dispuesto a viajar a Bruselas y a trabajar intensamente para que logremos una solución, la cual aún no existe. Porque (un acuerdo) no será posible sin cambios en las partidas de gasto en el conjunto del presupuesto. Esto no puede ser solucionado con dinero nuevo", recalcó el canciller.

Rutte expresó, pese a las persistentes diferencias en el seno de la UE, su esperanza de que los Veintisiete logren superarlas esta semana.

Preguntado sobre el futuro apoyo de Países Bajos a Ucrania si la extrema derecha de Geert Wilders lograse formar Gobierno, el primer ministro saliente subrayó que en su país "una gran mayoría, también en el Parlamento, tiene una postura proeuropea, que está a favor de la asistencia a Ucrania.

Esa mayoría, insistió, se ocupará de que ese apoyo a Ucrania continuará, tanto desde el punto de vista financiero como desde el de la perspectiva europea, de la ampliación de la UE.

También en Alemania y ante el avance del partido AfD, apuntó Scholz, hay un apoyo amplio en la población a la ayuda a Ucrania "y así lo defiende la mayoría de las fuerzas, también en Europa".

Por: (EFE)