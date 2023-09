Scariolo: «Llull no está bien, no correremos riesgos»

Yakarta, 2 sep (EFE).- El italiano Sergio Scariolo, seleccionador de España, dijo este sábado que Sergio Llull, escolta del Real Madrid, "no está bien" por un golpe en la rodilla izquierda y que no correrá "riesgo en caso de que lo haya" con su presencia en el decisivo partido ante Canadá, por un puesto en los cuartos de final del Mundial.

España se la juega, este domingo (15.30 CEST), ante Canadá en un partido a todo o nada contra una de las favoritas al título. Un duelo en el que la experiencia de Llull puede ser diferencial.

El jugador del Real Madrid, que ya fue campeón del mundo en 2019, "está pendiente de evolución" por una contusión en la pierna izquierda, informó este sábado la Federación Española de Baloncesto.

"No está bien, no está bien. Tiene un golpe muy duro, no es un problema muy serio que 'a priori' impida la participación con seguridad, pero bien no está", dijo Scariolo al término del entrenamiento.

"Obviamente no se correrá un riesgo, en caso de que pueda existir. Sergio (Llull) tiene un gran corazón y tiende casi a llegar hasta donde puede", apuntó.

El escolta madridista, titular ante Letonia, partido que terminó como máximo asistente (7), estuvo este sábado en la pista auxiliar del Indonesisa Arena, en la que lució un vendaje en la pierna izquierda e hizo trabajo específico.

Por: EFE