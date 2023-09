Savic: «Tenemos que ser nosotros, agresivos, firmes e ir a por el partido»

Madrid, 22 sep (EFE).- "Una familia" significa el Atlético de Madrid para Stefan Savic, nueve temporadas y 269 partidos con el conjunto rojiblanco. Se siente "fuerte", tiene "todavía más que dar a este equipo", pese a que tuvo "unos contactos" desde la emergente liga saudí, "nada importante" porque "siempre quería seguir" en su actual club, con el que apura las horas para el derbi del domingo contra el Real Madrid en el Cívitas Metropolitano.

En una entrevista con la Agencia EFE antes del entrenamiento matutino de este viernes en el escenario del duelo dominical, el central montenegrino fija el camino para ganar el choque: "Tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser agresivos. Jugamos en nuestro estadio, frente a nuestra gente. Y tenemos que ser firmes e ir a por el partido, porque tenemos calidad y suficiente fuerza para sacar este partido adelante".

Entre las lesiones musculares que sufre el Atlético, que existen también en el resto de equipos, Savic tiene una explicación: el calendario tan cargado de encuentros. "Tenemos una cantidad de partidos que no es nada normal", explica. "A la gente que organiza no le importa mucho la salud de los jugadores", dice. "Hasta que los jugadores más importantes del mundo no se junten y no hagan algo juntos no se puede cambiar nada", remarca.

Pregunta: ¿En qué momento está el equipo para el derbi?

Respuesta: "Estamos bien. Sólo aparte de este partido con el Valencia, donde no estuvimos a la altura, el equipo respondió muy bien en el partido de Champions (1-1 contra el Lazio, el pasado martes). Veo al equipo en una buena forma".

P: El Atlético está a ocho puntos del Real Madrid con un partido menos ¿Es un derbi al límite para su equipo?

R: "Sí. La diferencia es esta, tenemos un partido menos, pero no hay que mirar tan lejos, porque todavía hay mucho para jugar. Seguramente, en un derbi con esa diferencia estos tres puntos valen aún más".

P: ¿Qué cualidades necesita el Atlético para llegar a su mejor nivel?

R: "Tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser agresivos. Jugamos en nuestro estadio, frente a nuestra gente. Y tenemos que ser firmes e ir a por el partido, porque tenemos calidad y suficiente fuerza para sacar este partido adelante".

P: ¿Qué virtud es la que más le preocupa del Real Madrid?

R: "Es un equipo compacto. Se ve que este año está jugando hasta el último segundo, ha remontado muchos partidos. El Madrid tiene mucha calidad, eso lo sabemos, y estamos listos para enfrentarlo".

P: ¿Qué tipo de partido prevé? El año pasado en el Metropolitano, el Real Madrid esperó y le marcó dos goles al contragolpe.

R: "Vamos a ver cómo nos vamos a plantar nosotros. Es un partido donde puedes jugar de diferentes maneras. Pueden ser episodios que nosotros estamos atrás, luego ellos, y yo creo que va a ser un partido muy bueno. Ojalá que podamos sacar tres puntos".

P: ¿Si pudiera quitar a un jugador del Real Madrid del derbi a quién sería?

R: "No sé. Ahora mismo, seguramente el que más en forma está es Bellingham".

P: ¿Le sorprende su irrupción en la Liga?

R: "No me sorprende, porque ya mostró su calidad antes en la Bundesliga, con la selección inglesa… No es ninguna sorpresa que esté jugando así".

P: Sí está marcando más goles que en Alemania…

R: "Es un dato seguramente importante para él, pero nosotros ya estamos preparando este partido y creo que lo podemos limitar".

P: Las estadísticas dicen que el Atlético ha ganado sólo uno de los últimos 14 derbis de Liga al Real Madrid…

R: "Son sólo números. No tiene nada que ver con el partido del domingo. No sabía ese dato hasta que me lo has dicho ahora. Nadie da importancia a eso".

P: En los últimos dos derbis de la pasada temporada hubo mucha polémica. En la Copa del Rey, por su expulsión y que no viera la segunda amarilla Dani Ceballos, y en la Liga por la tarjeta roja a Ángel Correa por golpear a Rudiger ¿Cuánto inquieta la actuación arbitral en los derbis y concretamente en el derbi de este domingo?

R: "En los derbis claro que se miran todos los detalles. De verdad, que ese de Copa a mí me podían expulsar fácil, porque era segunda amarilla, pero también para ellos. Ahora no se puede cambiar nada. Seguramente, los árbitros no tienen esa intención de hacer daño. Pueden fallar. Ojalá que no fallen, especialmente en estos partidos tan tensos, como es el del domingo".

P: Usted ya sufrió una expulsión en una acción con Rudiger, cuando él estaba en el Chelsea. En el último derbi la sufrió Correa, por golpear al central del Real Madrid… ¿Cómo ve ese tipo de 'artimañas'?

R: "Yo soy un tipo diferente. No hago esas cosas. Cada uno tiene su carácter, su manera de manejar las situaciones. Es su derecho y a veces los árbitros caen en eso y a veces no. Hay que estar mentalizados en cómo jugar, no en los árbitros, no en las decisiones éstas. Hay que centrarse sólo en jugar al fútbol".

P: ¿Qué significa el Atleti para usted?

R: "Significa una familia, porque ya llevo mucho tiempo aquí. Es mi segunda casa. Es mi novena temporada y de verdad que, aparte de la familia y la casa que tengo en Montenegro, es mi segunda casa".

P: Usted tiene contrato con el Atlético hasta 2024 ¿Cómo se plantea el futuro?

R: "Yo siempre aquí vivía día a día. Nunca pensaba mucho más adelante de eso. Yo creo que ese pensamiento me ha llevado a estar aquí ya nueve años. De verdad, conmigo es muy sencillo. Siempre he ido de acuerdo con el club y yo creo que no habrá ningún tipo de problema si mañana queremos las dos partes seguir adelante. Si no, nos abrazamos y separamos nuestros caminos. Eso no es ningún problema".

P: En verano, en la prensa se publicaron ofertas de Arabia Saudí por usted…

R: "Tuve unos contactos, pero nada importante, porque mi deseo era siempre seguir aquí, porque me siento todavía bastante bien. Me siento fuerte. Yo creo que tengo todavía más que dar a este equipo".

P: ¿Hasta dónde puede llegar el Atlético?

R: "Vamos a ver al final. Yo digo que podemos llegar lejos, porque de verdad tenemos equipo. Ojalá que nos respeten las lesiones, porque desde el principio no hemos tenido mucha suerte con las lesiones, aunque eso, a día de hoy, no sólo lo sufrimos nosotros, sino todos los equipos, porque tenemos una cantidad de partidos que no es nada normal. Ojalá que nos respeten las lesiones".

P: Hablaba de lesiones ¿Qué explicación hay a tantas lesiones musculares? ¿La carga de partidos?

R: "Sí. La carga de partidos. Porque son muchos viajes, muchos partidos, se juega cada tres días, un montón de nosotros, 10 o 12 jugadores, jugamos con la selección también, y ya hay que tener mucho más jugadores en las rotaciones porque al final sufrimos nosotros. A la gente que organiza no le importa mucho la salud de los jugadores".

P: ¿Y cuál es la solución? ¿Un plante de los jugadores? ¿Una conversación con las personas que organizan para hablar del calendario?

R: "Hasta que los jugadores más importantes del mundo no se junten y no hagan algo juntos, sacar una voz importante juntos, no se puede cambiar nada, porque ya sabemos todos que otras personas deciden y nosotros jugamos donde nos manden y será siempre así".

Iñaki Dufour

Por: EFE