Madrid, 10 dic (EFE).- Stefan Savic, defensa del atlético de Madrid, reivindicó este domingo los "35 minutos muy, muy buenos" de su equipo frente al Almería (2-1), aunque admitió que luego "sufrió" el conjunto madrileño, al tiempo que destacó que "lo importante" es la victoria para seguir "apretando arriba" en la clasificación de LaLiga EA Sports.

"Hemos hecho 35 minutos muy, muy buenos, donde hemos hecho dos goles y el partido iba todo bien. Y luego hemos sufrido, porque ellos apretaron. En esta Liga no hay partidos fáciles, se ha demostrado hoy, pero lo más importante es que hemos ganado los tres puntos y seguimos apretando arriba", expuso en rueda de prensa en el Metropolitano.

Savic volvió después de cinco partidos seguidos como suplente y sin minutos por decisión técnica. "Siempre he trabajado para estar, jugar y ayudar al equipo. No es fácil después de un mes. A trabajar bien y estar listo para ayudar al equipo cuando me necesite", declaró.

"Es importante tener muchos jugadores disponibles y una plantilla amplia. Ahora vienen partidos cada tres días jugando y necesitamos a todos listos. Somos un equipo que está aspirando a todo y necesitamos jugadores de calidad que pueden jugar cada partido y ayudar al equipo para estar en un nivel muy, muy alto", apuntó.

"Estamos jugando un montón de partidos con el club, también con la selección, y eso pasa factura. Por eso es importante tener una plantilla amplia, con jugadores de nivel que cualquiera puede aportar y vamos a necesitar de todos porque jugamos el miércoles (con el Lazio), el sábado (con el Athletic), el martes (con el Getafe)… Necesitamos de todos si queremos aspirar a la Liga, la Champions y la Copa", explicó.

Y destacó la trascendencia de Antoine Griezmann: "Es un jugador increíble que ha escrito la historia aquí. Estamos muy contentos para tenerlo en nuestro equipo, porque hace la diferencia, trabaja para el equipo y hace un montón de goles y casi todos son muy importantes. Va a marcar muchos más goles con nosotros".

El contrato de Savic termina el próximo mes de junio. "No tengo ninguna preocupación. Siempre he ido de la mano con el club y nunca ha sido ningún problema ni estoy pensando en eso", insistió el central.

Por: EFE