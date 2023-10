Saúl: «Cuando las cosas van mal, algunos matáis»

Madrid, 1 oct (EFE).- Saúl Ñiguez, jugador del Atlético de Madrid, señaló que siempre estuvo "en el camino correcto", que es muy difícil mantenerse en buena forma constantemente, porque siempre "hay rachas" y que cuando las cosas van mal "muchos de vosotros matáis".

"No ha cambiado nada. Creo que estaba en el camino correcto. Cuando trabajas, hay que esperar el momento. No estaba nervioso, las cosas iban a llegar, soy muy cabezón y trabajo pensando que hago lo correcto. Ahora estoy pudiendo ayudar con asistencias, me falta ahora un gol, que es lo que más alegra. En mi carrera he dado pocas asistencias y más goles y me preocupa. Se trata de ayudar, contento por las asistencias, me gusta estar cerca del área y pueden pasar estas cosas.

Saúl dijo que ha gestionado esta etapa y el cambio en su juego "Con paciencia, tranquilidad". "Con mi gente, mi familia, que es la que me aguanta los momentos malos".

"Cuando las cosas van mal, a veces matáis. Solo Cristiano y Messi han aguantado toda la carrera en lo alto. Hay que saber gestionar esos momentos en que bajas. Es muy difícil, siempre te llegan cosas negativas. He estado con mi círculo familiar, de amigos, he tenido suerte de ser padre, que te cambia la perspectiva. Antes era fútbol, ahora es mi familia lo más importante y disfrutar de lo que hago, jugando y entrenando, explicó.

Por: EFE