Satoransky: «Me gusta cómo ve Grimau el baloncesto y qué nos permite hacer»

in

Barcelona, 13 sep (EFE).- El base del Barça Tomas Satoransky (Praga, 1991) aseguró en una entrevista con EFE que le gusta "cómo ve el baloncesto" y "qué permite hacer" a los jugadores el nuevo entrenador del cuadro azulgrana, Roger Grimau, que, en sus primeros partidos, ha apostado por un estilo de juego más rápido y libre.

"De momento estoy muy a gusto con los nuevos entrenadores, nos vamos conociendo. Aunque tendremos que esperar a que lleguen todos los jugadores y empecemos a jugar los partidos importantes, hasta ahora solo puedo decir cosas positivas de él (Grimau). Me gusta cómo ve el baloncesto y qué nos permite hacer", explicó.

Pese a estos cumplidos, Satoransky no escondió que tenía "una buena relación" y le "gustó" estar la pasada temporada bajo las órdenes de Sarunas Jasikevicius, que dejó la entidad en verano tras no acordar su renovación. "Como jugador, no depende de ti. Por otro lado, tras seis años en la NBA, estoy muy acostumbrado a que las cosas cambien muy rápido", reflexionó al respecto.

Aunque subrayó que "es muy pronto" para comparar tácticamente a ambos técnicos, el base sí adelantó que Grimau "es un poco como los entrenadores españoles, a los que les gusta la defensa con mucha actividad, que se ayude todo el mundo y correr mucho", mientras que el lituano "no quería permitir ningún triple".

TODAVÍA MÁS LÍDER SIN MIROTIC NI HIGGINS

A título personal, Grimau le pide a Satoransky que ejerza de líder, algo que ya hacía Jasikevicius y gusta al checo: "Es un poco lo mismo. Es normal que un base hable mucho con su entrenador y Roger se comunica mucho conmigo. Me pide que organice al equipo, esté pendiente y ayude a los jóvenes".

"Agradezco mucho al club que crea en mi como un líder. Me hace muy feliz serlo fuera de mi selección, donde ya es algo natural. Aquí me estoy convirtiendo en el jugador que lleva más años junto con Álex (Abrines) y me gusta esta responsabilidad", apostilló.

Satoransky es uno de los jugadores de los que se espera un paso adelante este curso, tanto fuera como dentro de la pista, tras las rescisiones contractuales de los dos grandes estandartes del anterior proyecto, Nikola Mirotic y Cory Higgins, cuyas salidas este verano impactaron al vestuario.

"Nos dio mucha pena. El año pasado fue uno de los mejores que yo he vivido dentro de un vestuario en mi carrera. Tuvimos una química increíble. Pero también somos profesionales. Sabemos que hay cosas que no podemos cambiar y van con el mundo del deporte. Hay que cambiar el chip muy rápido, no te pueden castigar", admitió.

LA EVOLUCIÓN EN SU JUEGO

Con todo, Satoransky se ve preparado, tras un primer curso de readaptación al baloncesto europeo después de seis años en la NBA, para mejorar su rendimiento. Con este objetivo, en verano optó por renunciar a la selección, desconectar con su familia y cuidar el tobillo derecho, que le "molestó mucho" la temporada anterior por la lesión sufrida en el Europeo de 2022.

"Fue una lesión más seria de lo esperado y me afectará el resto de mi carrera, pero se nota la mejora. El plan este verano era descansar lo máximo posible y empezar este nuevo proceso desde el principio. Y me ha ido muy bien. Hemos hecho mucha preparación física y este trabajo te permite rendir durante todo el año a un cierto nivel", detalló.

El curso pasado, Satoransky sorprendió al público del Palau Blaugrana por su acierto en el triple, el más alto del equipo en la Euroliga con un 48,7% pese a figurar el séptimo en el número de intentos. Tras la marcha de especialistas como Mirotic, Kyle Kuric o Sertac Sanli, el base intentará "seguir mejorando", "tirar más" y "forzar un poco" cuando se sienta "bien".

"Durante todo el verano entrené mucho el juego en el poste bajo. Siento que tengo mucha ventaja en Europa. Cuanto te haces mayor, intentas buscar otras cosas y no jugar tanto por velocidad o físico", respondió el checo al ser preguntado por cómo podría sorprender este año.

FICHAJES Y OBJETIVOS

Precisamente, todo apunta a que la pintura ganará peso en el juego del Barça por fichajes como el de Willy Hernangómez, con quien coincidió en Sevilla y Nueva Orleans, y al que definió como "uno de los mejores '5' de Europa junto con Vesely", con el que en su opinión formará "una de las mejores parejas de grandes" del continente, ya que, además, "tienen un juego distinto".

"Willy es más de poste bajo y finalizar cerca del aro, donde es espectacular. Será interesante ver si juegan juntos, o si lo hacen con Parra, Da Silva o Parker. Se va a jugar claramente distinto porque no hay tiradores como Mirotic en Europa, y él sumaba mucho en este papel, pero me gustan los jugadores que han llegado. Son bastante jóvenes, tienen energía y también experiencia", resumió.

Preguntado por si el cambio de proyecto disminuye las opciones del Barça de ganar en Europa, Satoransky fue claro: "Es un fallo hablar así antes de que empiece una competición como la Euroliga. El año pasado la pudieron ganar 12 equipos y volverá a ser muy igualada. El formato es así, es lo bonito y lo malo".

"Veo nuestras opciones bien. No veo que seamos menos favoritos que el año pasado", completó. Aunque augura "muchas sorpresas", el base admitió que tanto el Panathiniakos como el Olimpia Milano se han reforzado bien, y ve al Partizan, al Estrella Roja y al Real Madrid como otros firmes aspirantes al título.

LECCIONES DE LA PASADA TEMPORADA

Pese a admitir que "dolió mucho" perder la semifinal europea del curso pasado contra el eterno rival, que les "ganó mentalmente de forma clara", el checo reivindicó que el Barça aprendió para sacar su "mejor nivel" en la Liga Endesa: "La serie contra Unicaja fue muy dura y ahí cambió un poco el chip mental. Usamos la experiencia contra el Madrid para ganarles en la final".

Con todo, Satoransky no cree que exista una fórmula infalible para encarar la Final a Cuatro: "Siempre depende de los jugadores, si tienen mucha experiencia o han ganado cosas, pero aún así es un partido donde puede pasar de todo. Las series son diferentes, puedes hacer más ajustes, pero a la 'Final Four' tienes que llegar bien y sobre todo tener un mejor día que el rival".

"Es una competición que por eso es tan bonita, porque puede ganar cualquiera. Pero creo que con este grupo y con la química que tenemos, tenemos más opciones, que eso es lo más importante", concluyó.

Por: EFE