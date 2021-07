FOTOS: Así luce el ‘Satán humano’ después de múltiples transformaciones físicas

Impactantes han sido los cambios en la apariencia de Michael Faro do Prado, un ciudadano brasileño que se ha sometido a numerosas transformaciones físicas para convertirse en el ‘Satán humano’.

Prado nació en el municipio de Pai Grande, en el estado de Sao Paulo, y desde que tenía 19 años inició a realizarse procedimientos estéticos e implantes médicos para cumplir con su objetivo.

Entre las muchas operaciones que se ha realizado, las más recientes corresponden a una implantación de colmillos de plata, por un valor de 1.000 dólares (aproximadamente 3 millones de pesos).

Sin embargo, ni esta ni las demás cirugías lo han dejado satisfecho, puyes se ha practicado procedimientos más complicados como la implantación de cuernos, e incluso se extirpó los dedos anulares para lograr que parecieran garras.

En entrevista con el New York Post, el ‘Satán humano’ reveló que ha padecido mucho dolor por causa de sus cirugías. “Tengo una buena tolerancia al dolor, pero el postoperatorio es el momento más difícil para mí. La verdad es que hay operaciones que, sin anestesia, serían imposibles de realizar. A veces me gustaría no sentir tanto dolor”, afirmó ‘Satán humano’.

Así se ha transformado el ‘Satán humano’

